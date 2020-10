Milan, continua a piacere un prospetto del Barcellona per la fascia sinistra

vedi letture

Il Milan non ha smesso di muoversi sul mercato nemmeno dopo la chiusura della finestra estiva/autunnale. Gli scout rossoneri sono sempre attivi e così com’è successo con gli acquisti di Roback e Hauge (il primo strappato all’Arsenal il secondo al Manchester United e Lipsia), tenteranno di rinforzare la rosa della Primavera e della prima squadra con talenti di grande interesse. In estate i rossoneri hanno valutato il terzino del Barcellona Alejandro Balde, 17enne della cantera catalana, ma per una serie di motivazioni (anche economiche) il giocatore non è stato preso dal Milan, impegnato a colmare altre lacune.

Ma il difensore continua ad interessare e in vista del prossimo mercato potrebbero esserci nuovi approcci. Il motivo è anche numerico, perché dopo la cessione di Diego Laxalt al Celtic in prestito secco, i rossoneri non hanno un vero terzino sinistro di ruolo oltre Theo Hernandez. La freccia francese resta il titolarissimo del Milan, ma Pioli non ha tante soluzioni quando Theo non ci sarà. L’idea al momento è spostare uno tra Davide Calabria o Diogo Dalot sull’altra corsia, ma si tratta comunque di giocatore adattati, perché entrambi si esprimono meglio a destra. Così a gennaio potrebbe tornare in auge l’idea Alejandro Balde del Barcellona per un rinforzo a sinistra, ma va trovata la quadra economica perché la società spagnola è solita valorizzare molto i prodotti del proprio settore giovanile.