Milan, continua l'interesse per Ibrahimovic. Ma serve fare i conti col FPF

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic dopo il mancato accesso ai play off che sta accelerando la crisi in casa Los Angeles Galaxy. Il Milan continua a pensarci, come confermato dallo stesso Leonardo nelle ultime interviste. Un interesse che va valutato in virtù del Fair Play Finanziario, il quale influenzerà gli investimenti del club nelle prossime sessioni.