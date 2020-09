Milan, continua la caccia al vice-Donnarumma: spunta anche l'ex bianconero Neto

La rivoluzione di casa Barcellona potrebbe portare un nuovo vice Donnarumma al Milan. I rossoneri stanno vagliando le alternative: in prima fila c'è Asmir Begovic, rimasto nel cuore dello spogliatoio ma rientrato al Bournemouth. Il Milan sta provando a riportarlo in rossonero a costo zero, tra le alternative (c'è anche Mirante, che la Roma vuole però trattenere), secondo quanto riferito da Tuttosport spunta il nome di Norberto Neto, approdato soltanto un anno fa al Barça per 26 milioni di euro.