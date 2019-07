Milan, continuano i contatti per Correa: ballano 5 milioni

Fonte: Milannews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano i contatti tra Milan e Atletico Madrid per Angel Correa, ma l’Atletico ha necessità di incassare 50 milioni, tra parte fissa e bonus, ovvero la cifra che gli serve per prendere James dal Real. Il Milan, ad oggi, non vuole andare oltre i 40 più 5 di bonus. Su Correa si è informato anche il Tottenham, che non avrebbe problemi né per l'ingaggio del giocatore (con cui Milan ha un accordo di massima) né per il cartellino, ma non ha fatto ancora una offerta ufficiale. E' una situazione di stallo e bisogna capire se il Milan può garantire all’Atletico gli altri 5 milioni oppure no, anche perché l’Atletico non scende da quella cifra.