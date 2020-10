Milan, continuano i contatti per Pezzella: l'argentino aspetta solo la chiamata di Maldini

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per la difesa del Milan torna con forza il nome di German Pezzella dopo i contatti stretti negli ultimi giorni con il suo agente. E' un profilo che piace molto all'allenatore Stefano Pioli, che lo conosce bene e che vorrebbe per portare esperienza in una squadra giovane. L'argentino sembra in procinto di lasciare la Fiorentina e aspetta solo una chiamata da Maldini. Resiste anche il nome di Nacho, che però è una soluzione di scorta.