Milan, continui contatti con l'entourage di Rabiot in vista del 2019

Secondo quanto riferisce Le10Sport.com, sito francese dedicato al calciomercato, il Milan starebbe lavorando al colpo Adrien Rabiot in ottica giugno del 2019, quando il talento classe 1995 andrà in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. La dirigenza rossonera avrebbe mantenuto i contatti caldi con l'entourage del giocatore nelle ultime settimane per tentare di convincere il centrocampista ad abbracciare il Diavolo. Leonardo e Maldini sarebbero, inoltre, convinti di avere buone possibilità di riuscita dell'operazione, ma dagli alti piani del club di Al Khelaifi trapela ottimismo sulla conclusione positiva del ricco rinnovo proposto a Rabiot.