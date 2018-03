Milan, contro Juve e Inter in gioco il futuro sportivo ed economico del club

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mr. Li tra finanziamento del debito e l'ombra del riciclaggio, Raiola sempre più agguerrito e intenzionato a portar via Donnarumma, la convocazione per discutere del settlement agreement con la UEFA. Nonostante le tante grane da risolvere fuori dal campo, il Milan prova a concentrarsi unicamente sul finale di campionato, che lo vedrà impegnato nella difficile rincorsa a un posto per la Champions League 2018-19. Un sogno che sembrava lontanissimo da raggiungere a dicembre, quando la squadra rossonera era a un passo dal baratro e non riusciva a vincere neanche contro Benevento ed Hellas Verona, ma che è diventato realizzabile grazie ai risultati straordinari e per certi versi insperati ottenuti nei primi tre mesi del 2018. Decisive, molto probabilmente, saranno le prossime due sfide, che vedranno i ragazzi di Gattuso affrontare le due rivali storiche in Italia, Juventus ed Inter.

Giova sottolineare quanto possa essere importante, per una squadra quasi totalmente rifondata e una società in cerca di credibilità, riuscire a qualificarsi per la massima competizione europea, non solo in termini strettamente economici. Il Milan è assente dal calcio che conta da più di 4 anni, dall'eliminazione contro l'Atletico Madrid nella stagione in cui tutto cominciò a precipitare. Per tornare a essere competitivo in ambito internazionale, il Diavolo avrà bisogno di investimenti forti, di affidarsi a giocatori esperti e in grado di recitare il ruolo di trascinatori nei momenti topici, nelle partite più complicate. Un salto di qualità che i parametri zero, da soli, non possono garantire, così come i tanti giovani lanciati con successo in questa stagione (la sconfitta con l'Arsenal è stata emblematica). È chiaro, in questo senso, che la Champions possa rappresentare la vetrina perfetta per il rilancio del marchio, per attirare i top player e, qualora ce ne fosse bisogno, anche nuovi investitori. La base è stata gettata nella scorsa estate, ma senza la conquista del quarto posto sarà dura tornare a insidiare le grandi della Serie A e del football mondiale.