Milan contro la Lega A: "Scimmie contro razzismo? Totale disaccordo"

Le immagini con le scimmie colorate utilizzate dalla Lega Serie A per la lotta contro il razzismo hanno fatto molto discutere e dopo il comunicato della Roma è arrivato anche quello del Milan, attraverso il profilo Twitter del club: "L'arte può essere forte, ma siamo in totale disaccordo nell'utilizzare l'immagine delle scimmie come icona per la lotta al razzismo e siamo sorpresi dalla totale carenza di condivisione".

