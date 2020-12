Milan, contro la Samp per sfatare un tabù: senza Kjaer e Ibra rossoneri mai vittoriosi

Sarà il Milan di Stefano Pioli, impegnato in campo contro la Sampdoria questa sera, a chiudere la domenica calcistica. I rossoneri vogliono tentare l’allungo in vetta alla classifica ma dovranno far fronte con due assenze molto pesanti. In difesa mancherà Simon Kjaer mentre in attacco non ci sarà ancora Zlatan Ibrahimovic. Oltre a due giocatori importanti nell’economia della squadra, i due rappresentano anche due totem, scrive l’edizione odierna di Tuttosport. Senza i due giocatori, il Milan non ha mai vinto pareggiando contro Fiorentina e SPAL e perdendo 2-1 in casa contro il Genoa lo scorso 8 marzo.