© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Lucas Biglia e l'agente di Franck Kessié (l'ivoriano è impegnato con la Nazionale, ndr) sono stati convocati nel pomeriggio nella sede del Milan da Paolo Maldini e Leonardo per discutere della punizione da comminare ai due giocatori dopo il battibecco che hanno avuto in panchina durante il secondo tempo del derby contro l'Inter. Come riporta Sky Sport, filtra una certa irritazione soprattutto per il comportamento dell'ex calciatore dell'Atalanta. Si va verso una multa per entrambi.