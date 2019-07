Milan-Correa, avanti tutta. Ma intanto l'Atletico lo convoca per la tournée

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Angel Correa sì, Nikola Kalinic no. Sono queste le scelte di mister Simeone per la tournée dell'Atletico Madrid negli Stati Uniti. Il 'Cholo' ha deciso di convocare l'esterno d'attacco argentino nonostante i contatti costanti per la sua cessione al Milan, mentre è restato in Spagna l'altro partente Kalinic, ex rossonero e Fiorentina. Questa la lista completa dei colchoneros:

Portieri: Oblak, Adán, Alex dos Santos.

Difensori: Renan Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Carlos Isaac, Montero, Manu Sánchez.

Centrocampisti: Koke, Saúl, Lemar, Llorente, Héctor Herrera, Vitolo, Sanabria, Toni Moya, Riquelme.

Attaccanti: João Félix, Morata, Correa, Šaponjić, Costa, Camello.