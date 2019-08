Milan-Correa, il tempo stringe. I rossoneri aspetteranno fino a venerdì

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Correa-Milan, la telenovela continua ma il tempo stringe. L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sull'attaccante argentino, principale obiettivo dei rossoneri negli ultimi giorni di mercato. Il braccio di ferro tra i due club prosegue: il Diavolo è fermo sulla sua posizione, ovvero 35 milioni fissi più 7 di bonus facilmente raggiungibili, a cui si aggiunge il 30% di una futura rivendita, mentre l'Atletico Madrid ne vuole sempre 50. Non trova conferma, invece, la voce proveniente dalla Spagna, secondo la quale il Milan avrebbe proposto un prestito biennale con diritto di riscatto all'Atletico Madrid. I rossoneri non hanno intenzioni di andare oltre venerdì-sabato per sbloccare la trattativa.