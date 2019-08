Milan, Correa in stand-by: rifiutata l'ultima offerta di prestito biennale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Angel Correa rischia di diventare un "Vorrei, ma non posso" per il Milan. Come sottolinea questa mattina anche il Corriere dello Sport, il fantasista argentino al momento resta infatti lontano dal trasferimento in rossonero.

Domanda e offerta - Il problema è il muro contro muro che si è creato tra Milan e Atletico Madrid, con Maldini e Boban che hanno cercato nelle ultime ore di venire incontro alle richieste dei colchoneros offrendo un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro e il 30% sulla futura rivendita, sentendosi rispondere però un altro "no" secco. Per Correa l'Atleti chiede infatti circa 50 milioni e non ha alcuna intenzione di trattare al ribasso.