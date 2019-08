Milan-Correa, nessuna fretta: sbaragliata la concorrenza, c'è l'accordo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di ieri è andato in scena a Casa Milan un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e l'agente di Angel Correa, Augustin Jimenez. Come riporta Tuttosport, il Diavolo si è portato avanti nella trattativa dopo un'ora e mezza di summit: il giocatore adesso vuole il Milan e questo può favorire la trattativa con l'Atletico. L'offerta resta ferma a 40 milioni più 5 di bonus, mentre i colchoneros ne vogliono 50 in totale.

Nessuna fretta - Boban, Maldini e Massara non hanno alcuna intenzione di forzare la mano. Rispetto a qualche giorno fa, infatti, c'è molta più fiducia: Monaco, Tottenham e Valencia, che avevano mostrato interesse per l'argentino, non fanno paura. L'impressione è che la trattativa andrà in porto.