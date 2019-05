Milan, corsa a due per la panchina: Inzaghi o Giampaolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra qualche ora si conoscerà la risposta di Paolo Maldini. L’offerta di Ivan Gazidis è sul tavolo da lunedì, e l’ex capitano rossonero sa di avere una grossa chance per la sua carriera, ovvero diventare il direttore tecnico del club che ha sempre amato. Ma vuole delle garanzie sul progetto e capire se ha pieni poteri per agire in autonomia sul mercato e con le sue idee. Quindi si è preso del tempo per riflettere ed entro domenica dovrebbe dare una risposta. Se Maldini accetterà di ricoprire questo nuovo ruolo, allora si procederà con la scelta dell’allenatore.

Il ballottaggio più importante a oggi è tra Marco Giampaolo e Simone Inzaghi. Entrambi vogliono lasciare le squadre in cui hanno allenato l’ultima stagione, e aspettano la chiamata dei rossoneri. Si tratta di capire chi è più indicato tra i due a guidare un gruppo giovane, e essere a capo di una nuova rivoluzione tecnica. Perché il Milan dovrà affrontare un’altra estate calda con almeno 6-7 acquisti, dopo aver cambiato tanti dirigenti. Inzaghi avrà presto un colloquio con Lotito, e il presidente vorrebbe trattenerlo. Stessa cosa per Ferrero alla Samp, ma sembra che la separazione con Giampaolo sia quasi certa. Il secondo ha più esperienza, avendo fatto gavetta nei campi di provincia, mentre Inzaghi con due coppe ottenute con la Lazio ha mostrato subito un dna vincente. Un testa a testa che però non esclude altre piste, soprattutto straniere. Il Milan valuterà il miglior profilo a disposizione per avviare questo nuovo progetto.