Milan, Corvino non fa sconti per Kalinic: servono 30 mln

© foto di Federico De Luca

Derby fra Inter e Milan per Nikola Kalinic, con le due milanesi che hanno in comune una cosa. Nessuna delle due è disposta a spendere i 30 milioni richiesti dalla Fiorentina. L'Inter ha fatto un sondaggio, ma l'idea di spendere 30 milioni per il vice-Icardi non rientra nei piani di Ausilio. Il Milan senza dubbio punta con forza l'attaccante viola, ma Corvino è stato chiaro: vuole 30 milioni (magari anche un paio meno) cash. E li vuole subito, niente spalmature. Il Milan invece è disposto ad arrivare sino a una certa cifra in contanti, diciamo una ventina di milioni, dopo di che mette sul piatto contropartite tecniche. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.