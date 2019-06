Milan, countdown Giampaolo: entro il weekend firmerà coi rossoneri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo sarà il nuovo tecnico del Milan. L'allenatore di Bellinzona è rientrato a Giulianova nella notte dopo le vacanze in barca in Croazia e attenderà a casa il via libera da parte dell'agente, che incontrerà Ferrero per la risoluzione. Poi incontrerà Maldini a Milano e firmerà il contratto biennale da 2 milioni a stagione con i rossoneri. E' la prima scelta di Maldini nel nuovo ruolo di responsabile dell'area tecnica. L'incontro tra il procuratore e il numero uno della Sampdoria dovrebbe avvenire domani poi, entro la fine di questa settimana, l'ormai ex blucerchiato arriverà in Lombardia per iniziare la nuova avventura milanista. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.