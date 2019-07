Milan-Cutrone, addio amaro. Per Duarte sempre più conferme

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone a breve non sarà più un giocatore del Milan. L’attaccante dopo oltre 10 anni in rossonero è stato ceduto al Wolverhampton per circa 18 milioni più 4 di bonus. Una soluzione necessaria per il club perché realizzerà una plusvalenza piena, ma anche per il giocatore perché in rossonero non aveva più spazio e un’altra stagione da seconda scelta non aveva intenzione di viverla. Cutrone è andato via con l’amaro in bocca, perché sperava di diventare l’attaccante del futuro del Milan, ma con l’arrivo di Piatek il minutaggio si è drasticamente ridotto, e così anche i suoi gol. Ieri alle 14.10 è atterrato alla Malpensa da Boston, dove la squadra sta svolgendo il ritiro, scuro in volto e senza tanta voglia di rilasciare dichiarazioni ha dribblato i giornalisti per andare via. I rossoneri si separano dall’attaccante cresciuto nel settore giovanile, dove in 90 partite ha segnato 27 reti.

In attacco però arriverà molto probabilmente Rafael Leao del Lille. Un’operazione importante considerando le cifre emerse in queste ore: circa 35 mln di euro. Un 20enne dalle grandi doti fisiche e tecniche che potrebbe giocare sia da seconda punta che da prima punta. Ma sarà Giampaolo a decidere quando arriverà a Milanello.

Mentre per quanto riguarda il difensore trovano sempre più conferme le notizie lanciate da diversi media italiani e stranieri sull’operazione Leo Duarte (23 anni). Il difensore del Flamengo è vicinissimo alla firma con il Milan. Operazione condotta da Lucci e Serginho come intermediari, ma soprattutto con l’agente Fernando Guitti che ha nella propria scuderia tanti giovani brasiliani, tra cui Duarte. Sarà lui il prossimo rinforzo in difesa per il Milan, e ormai siamo ai dettagli. I rossoneri investiranno circa 11-12 mln di euro.