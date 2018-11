Milan, Cutrone: "Bel rapporto con Higuain, cresco tanto con lui"

© foto di Federico Gaetano

Si avvicina Milan-Dudelange, in cui Patrick Cutrone dovrebbe scendere in campo al fianco di Higuain. Il giovane attaccante è stato intervistato da Milan Tv e ha parlato così del rapporto con l’argentino: “Sto crescendo sicuramente tanto perché lo guardo tanto in allenamento e cerco di rubagli qualcosina. Giocare al suo fianco ti aiuta tanto. Con lui ho un bel rapporto, ci divertiamo e ridiamo. Mi ci trovo bene”