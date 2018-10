Milan, Cutrone: "Caviglia fa male ma stingo i denti, voglio segnare tanto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone, attaccante reduce da una doppietta all'Olympiacos in Europa League, è stato intervistato da Sky Sport nel post-partita di San Siro.

Sulle condizioni: "La caviglia - ha detto la punta del Milan - un po' ancora fa male, ma stringo i denti, cercherò di curarla al meglio".

Sulla coppia con Higuain: "Lo spero, ma questo deve deciderlo il mister. Mi faccio trovare pronto sia da titolare che dalla panchina".

Sull'allenamento in attacco: "Ci sto lavorando tanto grazie all'aiuto di Higuain, mi aiuta vederlo in allenamento, cerco di rubargli qualcosa. Poi - ha proseguito - sta a me migliorare".

Sui movimenti a due punte: "Il mister ci ha spiegato in allenamento come muoverci a due punte, sapevamo quali erano i movimenti da fare, chi doveva allungare e chi venire incontro".

Sull'Europa League: "Per me ogni partita è importante, anche un'amichevole. Noi teniamo a tutte le competizioni, cercheremo di fare del nostro meglio".

Sul gol più bello: "Non lo so sinceramente, spero di farne ancora, ce la metterò tutta per farne altri".