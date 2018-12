Milan, Cutrone: "Con Gattuso solo un malinteso. Pensiamo al 4° posto"

Fonte: milannews.it

Nel corso della festa del settore giovanile del Milan, Patrick Cutrone ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "Ho trascorso 10-11 anni nel settore giovanile. Sono cresciuto tanto, sia in campo che fuori. Ringrazio i mister che mi hanno insegnato tanto. Essere un esempio per i ragazzi è bello".

Avresti mai immaginato di passare questa festa da protagonista in Prima squadra?

"Non è che ti aspetti quello che ti potrà succedere, di certo è bello essere passato dall’altra parte della barricata e vederli credere nel mio stesso sogno".

C'è stato un chiarimento con Gattuso?:

"Non c’è stata nessuna discussione. So di aver sbagliato, ho chiesto scusa al mister e al gruppo. È stato un malinteso. Non pensavo d’uscire, ho sbagliato. Non c’è stato nulla di che".

Com'è giocare al fianco di Higuain?

"Gonzalo ti aiuta tanto. Averlo accanto in partita e in allenamento è importante. È un esempio da seguire e lo stimo tanto, come giocatore e come uomo".

Che regalo vorresti dal prossimo anno?

"Vorrei avere tanti regali per il 2019. Pensiamo al quarto posto e pensiamo alle prossime tre partite prima della sosta".