© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Con Piatek ho un bel rapporto, scherziamo e ridiamo in allenamento. Abbiamo dimostrato di poter giocare insieme, lo abbiamo dimostrato. Io faccio di tutto per cercare di convincere il mister, impegnandomi al massimo sia in allenamento che quando vengo chiamato in causa in partita. Poi le decisioni le prende l'allenatore".