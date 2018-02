Milan, Cutrone: "Contento per la rete, da domani si pensa alla Samp"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le dichiarazioni di Patrick Cutrone, attaccante del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Europa League contro il Ludogorets. "Oggi la partita era molto difficile, siamo stati bravi nonostante l'iniziale sofferenza. Sono contento per quello che sto facendo, devo sempre ringraziare i miei compagni per i gol che faccio. Ho perso qualche pallone però ci sto lavorando, devo ancora migliorare e sono voglioso di farlo. Da domani penseremo a domenica, è molto importante la gara con la Sampdoria e non vogliamo fallire in casa. La somiglianza con Inzaghi? Mi fa piacere, è stato un grande attaccante del Milan ma è ancora presto per questi paragoni".