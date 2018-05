Milan, Cutrone: "Da domani inizieremo a pensare alla Juventus"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’attaccante del Milan Patrick Cutrone dopo la vittoria sul Verona: “Ci ero rimasto male per il gol sbagliato, ma sicuramente a fine gara ero felicissimo per la vittoria. Oggi ho segnato e sono contentissimo. Non penso ai numeri, penso a dare il massimo in campo e in partita. La Coppa Italia? Noi abbiamo pensato alla gara di oggi, non abbiamo pensato ancora alla Juventus. Da domani ci penseremo e la prepareremo al meglio. Come per ogni giocatore sarà una gara molto importante, conosciamo l’importanza di questo trofeo e daremo il massimo. La prepareremo al meglio”.