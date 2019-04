Milan, Cutrone: "Dobbiamo dare tutti il massimo. E' il nostro dovere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone, attaccante del Milan, ha parlato a Milan Tv dopo il ko in campionato contro il Torino: “Non mi va di parlare della mia prestazione. Mi dispiace perché abbiamo perso altri tre punti e penso a questo non a me stesso. Penso alle prossime partite, al contributo che io posso dare, come tutti, per raggiungere il nostro obiettivo. Non sappiamo neanche noi cosa non vada, abbiamo pagato gli episodi, avevamo iniziato bene. Dobbiamo preparare al meglio le prossime. Dopo il primo gol abbiamo provato a reagire ma c’è stato il secondo e siamo calati mentalmente. È stata una questione di testa, pensiamo alle prossime e ci giochiamo il tutto per tutto. Dobbiamo dare tutti il massimo. Dobbiamo dare tutti, tutto. È il nostro dovere”.