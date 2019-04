© foto di www.imagephotoagency.it

Patrick Cutrone, attaccante del Milan, è intervenuto al termine della sconfitta contro il Torino. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Sta andando male, gli episodi ci vengono a sfavore. Quindi niente, sta andando male tutto, ma non dobbiamo smettere di crederci".

Come avete recepito le parole di Gattuso di ieri? "Purtroppo è quello che si è visto in queste partite. Penso che non dobbiamo smettere di crederci, sarebbe davvero inutile".

Ci vuole una reazione anche a livello personale. "Sì, dobbiamo dare tutti quel qualcosa in più che potrà agevolarci nelle prossime partite. Se non ci metti la grinta non puoi nemmeno affrontarle. Dal primo all'ultimo dobbiamo dare qualcosa di più".

Serve una leadership forte. "Purtroppo dopo il primo gol abbiamo provato a reagire, ma dopo il secondo gol ho visto che la squadra si è un po' spenta. Dopo questi due episodi siamo andati a calare".