Milan, Cutrone fa 13. Più gol di Kalinic e André Silva messi assieme

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Patrick Cutrone fa 13. L'attaccante del Milan con la rete che ha aperto le danze contro il Ludogorets raggiunge le tredici reti stagionali in 30 partite, così distribuite: 5 gol in campionato, 6 in Europa League e 2 in Coppa Italia. Tutto questo alla sua prima stagione da professionista, non contando l'unico gettone di presenza della stagione scorsa. Cutrone lo scorso 13 gennaio ha compiuto 20 anni e ha già numeri migliori di Kalinic e André Silva messi assieme: il croato ha realizzato in totale 4 reti, tutte in campionato; mentre il portoghese è fermo a 8, tutte in Europa League.