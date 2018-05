Milan, Cutrone: "Farei di tutto per conquistare la Coppa Italia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone è intervenuto ai microfoni di Premium Sport dopo il rotondo successo interno del Milan contro l'Hellas: "Sono contento di essere tornato al gol, ma l'importante era vincere, per sollevarci il morale. Da domani penseremo alla finale. Dovessi giocare o no, mi farei sempre trovare pronto. Questa vittoria ci aiuta a livello mentale, prepareremo al meglio la sfida contro la Juve domani, cercheremo di portarla a casa. Come ogni giocatore, farei di tutto per conquistare un coppa".