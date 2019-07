Milan, Cutrone fra domani e martedì al Wolverhampton: 4 anni di contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il rientro in fretta e furia da Boston avvenuto nella giornata di ieri, per Patrick Cutrone è tempo già di pensare alla prossima avventura al Wolverhampton. L'accordo tra gli inglesi e il Milan era già stato trovato nella giornata di venerdì, mentre gli ultimi dettagli con il giocatore sono stati limati dopo il ritorno in Italia dell'attaccante comasco. Al club di via Aldo Rossi andranno 18 milioni di euro di parte fissa, con 4 milioni di bonus (suddivisi in 2+2 milioni) legati al raggiungimento di due obiettivi distinti. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la giornata di oggi sarà utile per le parti in causa per revisionare i contratti, poi Cutrone potrà partire alla volta dell'Inghilterra tra lunedì e martedì, dove sosterrà le visite mediche e potrà firmare il nuovo contratto, che lo legherà ai Wolves. Con ogni probabilità l'accordo che firmerà Cutrone sarà un quadriennale fino a giugno del 2023.