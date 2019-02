© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Qualche muso lungo ci sta" ha dichiarato ieri in conferenza stampa Rino Gattuso probabilmente riferendosi a Patrik Cutrone, passato da salvatore della patria quando c'era Higuain, a riserva fissa a causa dell'acquisto di Piatek, inarrestabile bomber del nuovo Milan. Il suo agente ieri ha aperto a un eventuale addio in futuro per cercare più spazio, sintomo che l'attaccante freme alle spalle del polacco. Il tecnico ha deciso di fare da parafulmini dichiarando che in ogni caso sarà lui a parlare con i diretti interessati per evitare ogni polemica, la domanda è però: basterà? Intanto ora si pensa alla Coppa Italia, obiettivo più che sensibile, poi si tornerà anche a trattare i temi caldi come i mal di pancia dentro allo spogliatoio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.