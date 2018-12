Milan, Cutrone: "Ibra? Penso a far bene. Bravi tutti"

© foto di PHOTOVIEWS

Patrick Cutrone, attaccante del Milan, è stato uno dei protagonisti della vittoria per 2-1 sul Parma col gol del momentaneo pari e con una grande prestazione. Queste le sue parole a DAZN: "Abbiamo ottenuto una grande vittoria. Non era facile rimontare una partita del genere dopo aver preso gol, anche perché loro si chiudevano. Bravi tutti, è una vittoria del gruppo".

Un gol fortemente voluto.

"Nasce dalla voglia di vincere, lo meritavamo. Io do sempre tutto e darò sempre tutto".

Sei il calciatore che ha segnato di più con Gattuso.

"Mi son sempre trovato bene col mister, gli faccio i complimenti per il suo anno in rossonero. Speriamo di continuare così".



Vittoria per la Champions?

Non lo so, l'importante era vincere. Non guardiamo la classifica, pensiamo partita dopo partita".

Una risposta al possibile arrivo di Ibra?

"Non ci ho mai pensato, se dovesse arrivare bene. Io penso a far bene, ad allenarmi bene e dare il meglio per la squadra".