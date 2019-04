© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone, attaccante del Milan, commenta a Rai Sport la gara persa contro il Torino: “Purtroppo abbiamo pagato gli episodi, penso che dal primo all’ultimo non dobbiamo smettere di crederci, dobbiamo provare a vincere queste ultime quattro partite e vediamo come va. Eravamo partiti anche bene nel primo tempo, purtroppo come detto abbiamo pagato gli episodi. Gattuso ancora con noi alla ripresa degli allenamenti? Penso di sì, non sta a noi decidere queste cose. Io penso a riprendere gli allenamenti e a dare il massimo. Credo che sia più un problema mentale, per il resto non saprei rispondere. Cos’è che Gattuso non riesce a darci? Non credo dipenda dal mister, è il fatto che ognuno di noi deve pensare a dare quel qualcosa in più per le ultime partite e pensare solo a quell’obiettivo. Il gol? L’importante era vincere, ora pensiamo alle prossime partite. Non credo che la squadra non segua il mister, noi ora dobbiamo pensare ad allenarci e a preparare al meglio la prossima partita”.