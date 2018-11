Milan, Cutrone: "In Grecia senza calcoli, non ho toccato il pallone del 2-2"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone, attaccante del Milan, analizza così la vittoria per 5-2 contro il Dudelange ai microfoni di Sky Sport: “Devo essere onesto: non ho toccato il pallone del 2-2 (ride, ndr). Peccato per i due gol incassati, arrivati da altrettante disattenzioni. Da queste cose, però, possiamo e dobbiamo imparare, ci aiuteranno per passare il girone. Dopo lo svantaggio siamo stati bravi a ribaltare il risultato. Higuain? Con lui mi trovo bene. Olympiakos? Non andremo in Grecia facendo calcoli, vogliamo vincere e passare il turno”.