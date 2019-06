Milan-Cutrone, ipotesi maxi plusvalenza. Nuovo incontro in settimana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Patrick Cutrone non è un giocatore qualunque. Ed è per questo motivo - sottolinea Tuttosport - che il Milan sta facendo delle valutazioni sul ragazzo. La giornata di ieri è stata caratterizzata da una fumata grigia: l'incontro interlocutorio avvenuto a Casa Milan fra Paolo Maldini, il nuovo direttore sportivo Frederic Massara e Donato Orgnoni, agente dell'attaccante classe '98, ha fatto trapelare la sensazione che Cutrone non venga più ritenuto incedibile a tutti i costi.

Possibile maxi plusvalenza - Ciò non significa che i vertici di via Aldo Rossi intendano svenderlo, anzi: la valutazione del cartellino, che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, parla da sola. L'ipotesi di una maxi plusvalenza poi, essendo Patrick un prodotto puro del vivaio, ingolosisce non poco. Le parti si riaggiorneranno la settimana prossima: l'attaccante dell'Under 21 non ha mai manifestato la volontà di andare via, ma il suo entourage inizierà a guardarsi intorno nel caso in cui il Milan decidesse di imboccare la strada della cessione. Una strada che il Torino osserva.