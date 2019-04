Milan, Cutrone: "Mi farò trovare pronto. Obiettivo Champions e C. Italia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rossonero: "La vittoria con la Lazio ci aiuta un sacco, i tifosi ci hanno sostenuto in maniera incredibile e vincere aiuta a vincere. Bisogna dare il massimo se si vuole raggiungere un obiettivo, penso solo a quello. Sto bene e mi farò trovare pronto dal mister, l'obiettivo è comune ed è quello di raggiungere la Champions: oltre che chiaramente alla finale di Coppa Italia. Le due punte? La decisione del modulo deve essere presa dal mister, io come ho detto prima mi farò trovare pronto. Dobbiamo fare di tutto per rimanere quarti e spero di contribuire con più gol possibile per aiutare la squadra".