Milan, Cutrone: "Onorato dai paragoni, spero di diventare come Belotti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone è stato premiato alla quinta edizione del premio “Ercole Sannita”, importante riconoscimento che viene attribuito dalla Regione Molise agli sportivi che hanno dei forti legami con quella terra. Ecco le parole dell'attaccante rossonero sul palco, riportate da MilanNews.it: "Ho scelto il numero 63 perchè è l'anno in cui è nato mio padre. Devo tutto alla mia famiglia: non solo io ho fatto i sacrifici, ma anche loro. Belotti? E' un onore essere paragonato a un giocatore simile, spero di diventare come lui. Grinta e veemenza? Penso sia il minimo da dare a una squadra prestigiosa come il Milan, perché la storia di questo club è molto importante. E' un onore giocare per il Milan".