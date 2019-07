© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Punto sulle strategie per l'attacco del Milan. La Gazzetta dello Sport sottolinea che in uscita può esserci Patrick Cutrone, valutato 25 milioni di euro, e per sostituirlo il club rossonero guarda in casa Real Madrid. I nomi sono quelli del 22enne Borja Mayoral e soprattutto del 25enne Mariano Diaz, tornato un anno fa alla Casa Blanca dopo una stagione strepitosa a Lione.