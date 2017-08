Milan, Cutrone: "Sognavo di giocare in Serie A con questa maglia"

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

Intervistato dai microfoni di Milan TV, l'attaccante del Milan, Patrick Cutrone, ha parlato delle emozioni dell'esordio in campionato e della sua esperienza nel Milan, dalle giovanili alla prima squadra: "Sinceramente non mi aspettavo di arrivare fino a questo punto. Non mi aspettavo di segnare, di essere titolare; ringrazio tutti, soprattutto il mister, che mi sta dando fiducia. Alla fine della partita di Crotone non ci credevo neanche io, ero felicissimo. Non è una vittoria solo mia, ma di tutti, abbiamo fatto un’ottima partita. Mi trovo bene, siamo un’ottima squadra: in attacco abbiamo giocatori forti, come Suso. Sono felice di poter giocare con loro. Giocare in A con il Milan è sempre stato il sogno mio, di Locatelli e di Donnarumma: con Gigio ho giocato meno, mentre io e Manuel ci siamo sempre detti che dovevamo farcela, abbiamo fatto di tutto. È un ottimo inizio, ma so che devo migliorare e il mister mi dà tutti gli strumenti per farlo. I suoi consigli da attaccante sono importanti, così come è importante allenarsi con grandi attaccanti: in ogni allenamento imparo tanto da loro. Kalinic può insegnarmi tanto".