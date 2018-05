Milan, Cutrone: "Stagione indimenticabile a livello personale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Milan-Fiorentina: "Si chiude una stagione per me importante, a livello personale indimenticabile. Sono felice, mi sono allenato duramente per farmi trovare pronto.C'è un po' di rammarico per qualche partita che potevamo fare meglio, ma oggi era importante vincere e arrivare sesti per l'Europa League. Dedico questi gol a mia madre che ha compiuto gli anni".