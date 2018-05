Milan, Cutrone: "Stagione oltre le aspettative. Fiorentina come una finale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Milan TV ha parlato Patrick Cutrone a margine del Premio Gentleman: "Sono felicissimo di ricevere questo premio. Non mi aspettavo di arrivare subito fino a qui, ma ho lavorato tanto per arrivarci. La mia crescita? Essendo il primo anno, ho fatto tante partite. Devo ringraziare sia Montella che Gattuso. Anche dalle sconfitte si impara tanto. Il pari con l'Atalanta? Abbiamo giocato di squadra, non era facile reagire dopo la finale di Coppa Italia. Questo pareggio, che poteva essere una vittoria, è merito del gruppo. La Fiorentina? E’ come una finale per noi. Il mio gol più bello? Direi sicuramente quello nel derby. Il più difficile credo quello contro il Verona. Gattuso? Il mister ha dato tanto alla squadra, ci ha aiutato tanto. Ha lavorato sul gioco, ma anche sulla testa. La prossima stagione? Non ci penso ancora, penso alla gara di domenica che per noi è molto importante".