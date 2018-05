Milan, Cutrone su Gattuso: "Da quando è arrivato spogliatoio più unito"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Rai Sport, Patrick Cutrone, attaccante rossonero impegnato in questi giorni con la Nazionale italiana Under 21, ha rilasciato queste dichiarazioni su Rino Gattuso: “Con il suo arrivo abbiamo messo più spirito di squadra, c’è stata più unione nello spogliatoio, può essere stato il fattore che ci ha portato a vincere determinate partite. L’ho sempre stimato come giocatore e persona, mi piaceva lo spirito che metteva in campo, dava tutto per la squadra. La sua battuta sulla fidanzata? Per ora sono ancora da solo...”.