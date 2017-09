Milan, Cutrone: "Vittoria importante, ora reagiamo in campionato"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Un suo gol ha permesso al Milan di battere il Rijeka al 93'. Patrick Cutrone è il man of the match in casa rossonera, e ai microfoni di Sky ha raccontato l'emozione della rete decisiva allo scadere: "Sono andato verso la panchina e ho abbracciato il gruppo, perché ho segnato grazie a loro. L'importante era vincere, ora ci godiamo la vittoria ma da domani dobbiamo pensare alla partita di domenica. Veniamo da una sconfitta in campionato e dobbiamo reagire".