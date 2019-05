Milan, da Gasperini a Di Francesco: il casting si allarga

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan prosegue il casting per il dopo Gattuso e pur mettendo in cima alla lista Gian Piero Gasperini, affascinante per come ha forgiato un'Atalanta formato Champions, ci sono anche altri nomi presi in considerazione dal management rossonero.

Giampaolo - Il tecnico in rotta con la Sampdoria direbbe subito sì a una chiamata del Milan, perché attende da tempo una proposta che possa alzare l'asticella della sua carriera. Piace anche alla Roma.

Di Francesco - Leonardo è affascinato dal suo modo di fare calcio e pare essere la principale alternativa al tecnico della Dea. Anche il Siviglia di Monchi lo segue con interesse.

De Zerbi - Il Milan lo ritiene tra i più promettenti allenatori in Italia e lui conosce bene Maldini e l'ambiente rossonero. Il richiamo milanista sarebbe fortissimo e i dirigenti lo stanno valutando con attenzione.