Milan, da enfant prodige a oggetto misterioso: J. Mauri si gioca il futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà un Milan a dir poco rimaneggiato quello che oggi alle 15 sfiderà la Fiorentina per la diciassettesima giornata di campionato. Lunghissima la lista degli assenti per Gattuso, che tra infortunati e squalifiche sarà chiamato così a rispolverare giocatori che fin qui hanno visto il campo assai di rado. Proprio come il giovane centrocampista italo-argentino José Mauri, atteso dal 1' in una mediana inedita con Calhanoglu e Calabria nonostante le sue sole quattro presenze stagionali.

In quest'avvio l'ex Parma per ora è stato gettato nella mischia in campionato contro i suoi ex compagni (53 minuti), nel 2-1 a favore dei rossoneri, e nel finale dello scialbo 0-0 del Dall'Ara contro il Bologna (12 minuti). Prima, c'erano stati solamente gli 80 minuti all'andata e i 32 al ritorno nelle due sfide di Europa League col modesto Dudelange, vinte rispettivamente 1-0 e 5-2. Un vero e proprio oggetto misterioso, insomma, fin dal suo arrivo a Milanello nel 2015. Che Leonardo e Gattuso hanno però deciso di bloccare nel penultimo giorno di mercato.

José Mauri, dal canto suo, non ha mai smesso di allenarsi, con serietà e professionalità, senza mai alzare la voce. Fino alla grande occasione. In scadenza di contratto il prossimo giugno, il classe '96 oggi si gioca infatti una bella fetta del suo futuro.