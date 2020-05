Milan, da oggi partono gli allenamenti collettivi in piccoli gruppi

Il Milan nella giornata di ieri ha modificato il programma di allenamento settimanale dopo il via libera del Governo sugli allenamenti collettivi. Infatti ieri la squadra avrebbe dovuto svolgere una doppia seduta, ma dopo quella mattutina Stefano Pioli in accordo con il club ha deciso di annullare quella pomeridiana e riprendere oggi con allenamenti collettivi in piccoli gruppi. La variazione sostanziale sta proprio qui, si passerà da allenamenti individuali a piccoli gruppi collettivi, e verrà introdotto anche il lavoro con il pallone (ieri per la prima volta), mentre fino ad ora il Milan ha svolto solo esercizi aerobici e sulla forza. Tutto il gruppo squadra stamattina è stato a Milanello, tranne il centrocampista Franck Kessie, ancora a casa per rispettare la quarantena. Il Milan ha effettuato nelle scorse ore la prima tranche di tamponi e tutti i giocatori sono risultati negativi. Tra domani e sabato il club effettuerà altri esami contro il coronavirus e se pure questi non mostreranno atleti positivi, si procederà con i classici allenamenti in gruppo da settimana prossima. Un miglioramento graduale verso la normalità, il Milan prepara così il suo ritorno verso il campionato, qualora dovesse arrivare il via libera dal governo il 28 maggio prossimo. Inoltre il nuovo protocollo prevede che ogni 4 giorni i giocatori dovranno fare i tamponi per rimanere sempre controllati.