Milan, da Olmo a Under: i movimenti dei rossoneri

Il mercato del Milan è ancora in evoluzione e da qui alla fine di gennaio potrebbero esserci nuove operazioni. I rossoneri vorrebbero vendere almeno un big della rosa per fare cassa ma anche per un ricambio tecnico, soprattutto dopo il passaggio al 442 da parte di Pioli, modulo che consente di avere maggiore solidità alla squadra. Un assetto tattico che ha rivalorizzato dei giocatori, come Rebic, Castillejo e Leao, ma che ha escluso altri elementi come Suso, Piatek e Paquetà. Su questi tre elementi ci sono sondaggi da parte di formazioni estere e non solo, perché Suso potrebbe rientrare in uno scambio con la Roma per Under. Il turco piace alla dirigenza e Suso potrebbe fare il percorso inverso ora che la Roma ha bisogno di un altro elemento dopo lo stop allo scambio Politano-Spinazzola. Tutto ancora in ballo e il Milan spera di piazzare Suso entro il 31 gennaio.

Dalla Croazia invece sono sicuri che Dani Olmo vestirà rossonero a breve, per circa 25 milioni più bonus. "Olmo non giocherà. Sappiamo che si sta parlando di un suo trasferimento, ma non sappiamo né dove andrà e né quando avverrà. Non vogliamo però prenderci nessun rischio", ha spiegato l’allenatore della Dinamo Zagabria Nenad Bjelica. C’è però da registrare la forte smentita del club rossonero, che continua a non confermare la trattativa per Dani Olmo.