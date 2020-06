Milan, da Rangnick a Maldini, Ibrahimovic e Donnaruma: ecco tutti i nodi di Eliott

C'è amarezza in casa Milan. L'eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata senza mai perdere contro la Juventus, ha di fatto depennato uno degli obiettivi stagionale della formazione rossonera che vuole fortemente ritornare in Europa. Adesso si tratta di concentrare le forze in campionato e riprendere la lotta per il sesto posto, per ora occupato dal Napoli.

I nodi da sciogliere - Parallelamente al campo però c’è un’altra partita da giocare, o meglio diversi nodi da sciogliere da qui ad agosto. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Eliott dovrà sistemare diverse situazioni in primis quella legata a Ralf Rangnick. Quella legata all’ex tecnico del Lipsia sembrerebbe il male minore visto che l’accordo c’è da tempo ma andrà solo ratificato. L’arrivo del tedesco potrebbe pregiudicare la permanenza di Paolo Maldini, che in diverse occasioni ha giudicato Rangnick non idoneo ai rossoneri, anche se la società non vorrebbe perdere l’ex capitano.

Da Ibra a Donnarumma - Per quanto riguarda invece Zlatan Ibrahimovic, il Milan per ora non gli ha proposto il rinnovo di contratto. Lo svedese sta bruciando le tappe per dare una mano alla squadra ma a fine stagione dovrebbe salutare. Infine Donnarumma, portiere che la società vorrebbe ancora con sé ma il cui contratto scade fra un anno.