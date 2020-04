Milan, da Reina a Meret passando per Sirigu: ecco il casting per il dopo Donnarumma

vedi letture

Gigio Donnarumma è lontanissimo dal rinnovo e dunque dalla conferma nel Milan in vista della prossima stagione, tanto che in casa rossonera si sta già ragionando su chi difenderà la porta una volta partito il prodotto del vivaio milanista. Due sono le possibilità interne: il ritorno di Pepe Reina dal prestito all'Aston Villa, che costerebbe solo i tre milioni di ingaggio garantendo una buona dose di affidabilità almeno per una stagione; oppure Alessandro Plizzari, 20enne che potrebbe essere forse un po' troppo acerbo per essere subito gettato nella mischia da titolare. Piace molto anche Alex Meret, potenzialmente in uscita dla Napoli e che potrebbe essere interessato a rilanciarsi da titolare in un club dalla grande storia come il Milan. Un'alternativa giovane porta a Luis Maximiniano dello Sporting Lisbona, che però ha solo 13 presenze nella massima serie portoghese e potrebbe rivelarsi un rischio. Tra i big piace molto Sirigu, che però è corteggiato dal Napoli ormai da diverse settimane. L'alternativa di rilievo potrebbe essere Juan Musso dell'Udinese, che dopo una stagione di grande livello piace anche all'Inter. A riportarlo è Tuttosport.