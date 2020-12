Milan da Scudetto? Pioli: "A voi piace parlare di futuro ma non è così che si costruisce"

vedi letture

Questo Milan è da scudetto? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro la Lazio - l'ultima del 2020 - ha risposto così: "Siamo ambiziosi, noi giochiamo sempre per vincere. A voi piace parlare del futuro, ma non è così che si costruisce il futuro. Dobbiamo pensare alla partita di domani e fare dei progressi. Se poi questi progressi ci permetteranno di essere in alto a fine stagione, tanto meglio".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli