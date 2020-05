Milan, da stamattina iniziano gli allenamenti: ecco il programma

Il Milan ha rimesso in moto la macchina organizzativa e da stamattina aprirà il centro sportivo di Milanello per i primi allenamenti individuali. Un gruppo di sei giocatori più mister Stefano Pioli e il medico sociale saranno presenti a Carnago per le esercitazioni individuali sui campi di Milanello, mentre nel pomeriggio entrerà il secondo gruppo, più corposo rispetto al primo, ma sempre molto limitato. I primi ad entrare saranno i fratelli Donnarumma, Hernandez, Biglia, Duarte e Bonaventura, poi il resto dei giocatori che ha superato nelle scorse ore gli esami clinici.

Infatti nella giornata di ieri sono stati sottoposti a test medici altri giocatori, e un altro gruppo terminerà oggi le visite presso la clinica “La Madonnia”. Gli atleti stanno svolgendo gli esami previsti dal protocollo ideato dal Comitato Medico Scientifico (esami del sangue, elettrocardiogramma e altri test di routine).

Il programma a Milanello prevede una riatletizzazione con lavoro atletico, di forza e, se possibile, verranno svolti anche esercizi con il pallone. Mentre gli esercizi in palestra al momento sono esclusi per ragioni di sicurezza. La sanificazione è già avvenuta e quando entreranno i giocatori dovranno seguire tutti delle regole rigide nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria imposte dal governo.

All’appello mancano ancora Franck Kessie, bloccato in Costa d’Avorio e in attesa di rientrare, e soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese in questi mesi si è allenato con l’Hammarby, squadra di cui è co-proprietario, e sta valutando di rientrare in queste ore. Infatti sia lui che l’ivoriano dovranno fermarsi per 14 giorni per osservare il periodo di isolamento per chi proviene dall’estero.

Il Milan lavorerà solo ed esclusivamente nella propria struttura senza appoggiarsi ad hotel esterni come avviene in altre società, poiché all’interno di Milanello ci sono comfort di ogni genere per i giocatori. Camere con docce interne, palestre, sei campi da calcio, ristorante, bar e sala conferenza.